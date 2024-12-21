Yüksekova’da kar; araçlar yoldan çıktı

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar etkili oldu. Günlerdir güneşli havanın hakim olduğu ilçe merkezi akşam saatlerinde kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaşırken; yetkililer tarafından kar yağışı sırasında yüksek kesimlerde tipinin de etkili olacağı belirtilerek, özellikle sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı. Kar ile birlikte yollar buz pistine dönerken, birçok araç kayarak yoldan çıktı. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.