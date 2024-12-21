İstanbul'da şerit değiştiren otobüsün otomobili sıkıştırması kamerada
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Büyükçekmece'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün, şerit değiştirirken otomobili sıkıştırdığı anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisi Edirne istikametinde orta şeritte giden yolcu otobüsü, ani manevra yaparak sol şeritte seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki bariyerle otobüsün arasında sıkıştı. Otobüs, kaza sonrası durmadan seyrine devam etti. Yaşanan kaza anı araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün aniden şerit değiştirerek otomobile çarpması, kazanın ardından seyrine devam etmesi yer aldı.