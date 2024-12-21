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Afyonkarahisar'da yağış devam edecek

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 12:27
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Afyonkarahisar’da yağış devam edecek

Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışının öğle saatlerinde etkisini arttırarak akşam geç saatlere kadar aralıklı olarak il genelinde etkili olması beklendiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada; "Yağışların güney ilçelerimiz olan Sandıklı, Dinar, Dazkırı, Hocalar, Kızılören, Evciler, Başmakçı, Şuhut civarlarında daha etkili olması tahmin edilmektedir. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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