Afyonkarahisar’da yağış devam edecek

Yapılan açıklamada; "Yağışların güney ilçelerimiz olan Sandıklı, Dinar, Dazkırı, Hocalar, Kızılören, Evciler, Başmakçı, Şuhut civarlarında daha etkili olması tahmin edilmektedir. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.