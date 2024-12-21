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Hakkari'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Sürücüler zor anlar yaşadı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 04:20 Güncelleme: 21.12.2024 05:05
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Hakkari’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkili olarak, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte yollar buz pistine dönerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar etkili oldu.

Yüksekova'da kar; araçlar yoldan çıktı (DHA)Yüksekova'da kar; araçlar yoldan çıktı (DHA)

Günlerdir güneşli havanın hakim olduğu ilçe merkezi akşam saatlerinde kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yüksekova'da kar; araçlar yoldan çıktı (DHA)Yüksekova'da kar; araçlar yoldan çıktı (DHA)

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaşırken; yetkililer tarafından kar yağışı sırasında yüksek kesimlerde tipinin de etkili olacağı belirtilerek, özellikle sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı. Kar ile birlikte yollar buz pistine dönerken, birçok araç kayarak yoldan çıktı. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

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