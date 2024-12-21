Emlak dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul- Esenyurt'ta, emlakçıda çıkan tartışmada silahla vuruldu (DHA)

"SERBEST KALIRSA GEREKENİ DE YAPARIZ"

Adem K.'nın emlak dükkanında çalışan ve ismi öğrenilemeyen kadın, "Patronlarımızdan Allah razı olsun ki bizi kurtardı. Bizim adımızı lekelemeye çalışıyorlar, ama halbuki içip içip kadınları bu şekilde taciz ediyormuş. Umarım serbest kalmaz, serbest kalırsa gerekeni de yaparız'' şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, 'taciz' iddiası üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.