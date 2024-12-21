Emlak dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir emlakçı dükkanında Adem K. ve Muhammet B arasında çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Muhammet B. sokak ortasında önce insanlar tarafından darbedildi, daha sonra da Adem K. tarafından silahla vuruldu. Yaralı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, taciz iddiaları üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, emlak dükkanı sahibi ile müşterisi Muhammet B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sokağa taşınca Adem K. ile o sırada sokakta bulunan kişiler Muhammet B.'yi darbetti.
Çıkan arbedede Adem K., yanında bulunan tabancasıyla Muhammet B.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Muhammet B., ihbar üzerine olay yerin gelen ambulansa hastaneye kaldırılırken, Adem K. polis ekipleri tarafında olayda kullandığı tabancayla beraber gözaltına alındı. Muhammet B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
"SERBEST KALIRSA GEREKENİ DE YAPARIZ"
Adem K.'nın emlak dükkanında çalışan ve ismi öğrenilemeyen kadın, "Patronlarımızdan Allah razı olsun ki bizi kurtardı. Bizim adımızı lekelemeye çalışıyorlar, ama halbuki içip içip kadınları bu şekilde taciz ediyormuş. Umarım serbest kalmaz, serbest kalırsa gerekeni de yaparız'' şeklinde konuştu.
Polis ekipleri, 'taciz' iddiası üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.
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