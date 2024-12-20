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Metro altgeçidini kanalizasyon suyu bastı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 14:50
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Metro altgeçidini kanalizasyon suyu bastı

İstanbul'da Fatih'te bulunan Topkapı-Ulubatlı Metro İstasyonu alt geçidini kanalizasyon suyu bastı. Taşan pis su alt geçide yayılırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Fatih'te kanalizasyon suyu basan metro istasyonu alt geçidini kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Topkapı-Ulubatlı Metro İstasyonu alt geçidindeki tuvalette kanalizasyon taştı. Taşan pis suyun yayıldığı alt geçidi kullanmak isteyen vatandaşlar, yolun karşısına geçemedi. Bazıları ise suyun içinden yürüyerek alt geçidi kullanabildi.

Su birikintisi nedeniyle karşıya geçemediğini söyleyen Sami Düzgün, "Su basmış ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Şu an orası su dolu, insanlar geçemiyor. Şimdi yolu kullanacağız. Koku var, pis su." diye konuştu. Ekiplerin çalışmasıyla alt geçitteki su tahliye edildi.

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