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İzmir'de bir kişi tartıştığı babasını silahla yaraladı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 13:50
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İzmir’de bir kişi tartıştığı babasını silahla yaraladı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali önünde, G.S. ile babası A.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.S, babasına tabancayla ateş açıp aracıyla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan A.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olayın ardından kaçan G.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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