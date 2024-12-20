Kamyonun otomobili sürüklediği kazada 4 yaralı

İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen ve hareket etmeye başlayan Hasan Y. yönetimindeki 67 AEZ 312 plakalı otomobile, Satı K.'nın kullandığı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bir süre sürüklendi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ve 3 yolcu kazayı hafif yaralarla atlattı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.