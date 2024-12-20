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Batman'da 3 katlı kaçak bina, belediye ekiplerince yıkıldı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 13:33
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Batman’da 3 katlı kaçak bina, belediye ekiplerince yıkıldı

Batman'da kaçak olarak yapıldığı belirlenen 3 katlı bina, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yapı ruhsatlarına yönelik 14 maddelik yeni kriterlerin uygulanacağını ve bu kriterlere uymayan yapıların kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirterek, kaçak yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Batman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Bayındır Mahallesi İsmail Zemin Bulvarı Körük mevkiindeki 3 katlı binanın kaçak olarak inşa edildiği belirlendi. Bina, polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makinesiyle yıkıldı.

Yıkım sırasında bina sahiplerinin ekiplere 'Siz yıkmayın, biz yıkalım' dediği anlar ise kameralara yansıdı

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