20 Aralık 2024, Cuma
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Ardahan'da okullar tatil! 1 ilçede eğitime ara verildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 01:51
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Ardahan’da okullar tatil! 1 ilçede eğitime ara verildi

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığı belirtildi.

İlçe genelinde yol açma çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, köylerden gerçekleşen taşımalı eğitim öğretime 20 Aralık Cuma günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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