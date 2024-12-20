Kocaeli'de şüpheli tırdan çıkanlar şaşkına uğrattı!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine ekipler tarafından durdurulan bir tırda 5,25 ton kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir tırda 5,25 ton kaçak pipo tütünü ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği tırı durdurdu.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Araçta yapılan aramada 5,25 ton kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.