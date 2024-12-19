19 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da 3 gündür aranan adam ölü bulundu

Trabzon'da 3 gündür aranan adam ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 12:49 Güncelleme: 19.12.2024 12:49
ABONE OL
Trabzon’da 3 gündür aranan adam ölü bulundu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kaybolan ve 3 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Abdullah Çanakçı evine yaklaşık 500 metre mesafede ölü halde bulundu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kaybolan ve 3 gündür aranan yaşlı adam evinin yaklaşık 500 metre yakınında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Salacık mahallesinde yaşayan Abdullah Çanakçı (75), 3 gün önce gece saatlerinde evinden çıktı. Bir daha geri dönmeyen yaşlı adamdan endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3 GÜN BOYUNCA ARANDI ÖLÜ BULUNDU

Bölgede jandarma ekiplerince kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatılırken, 3 gün boyunca aranan yaşlı adam evinin yaklaşık 500 metre yakınında ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör