Trabzon’da 3 gündür aranan adam ölü bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kaybolan ve 3 gündür aranan yaşlı adam evinin yaklaşık 500 metre yakınında ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Salacık mahallesinde yaşayan Abdullah Çanakçı (75), 3 gün önce gece saatlerinde evinden çıktı. Bir daha geri dönmeyen yaşlı adamdan endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3 GÜN BOYUNCA ARANDI ÖLÜ BULUNDU

Bölgede jandarma ekiplerince kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatılırken, 3 gün boyunca aranan yaşlı adam evinin yaklaşık 500 metre yakınında ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.