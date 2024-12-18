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Süphan Dağı'nda mercek bulutu manzarası hayranlık uyandırdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 09:31 Güncelleme: 18.12.2024 09:42
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Süphan Dağı’nda mercek bulutu manzarası hayranlık uyandırdı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'nın zirvesinde görülen mercek bulutu güzel manzaralar oluşturdu.

Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu belirdi. Sürücüler tarafından fark edilen mercek bulutu cep telefonu ile kayda alındı.

Rıdvan Emen isimli vatandaş, "Seyahat esnasında mercek bulutunu gördüm. İlgimi çekti ve bir süre bulutu izledik. Hem izledik hem de telefonumla kaydettim" dedi.

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