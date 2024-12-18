FETÖ’nün işsiz kalan takımına Almanya’dan para yardımı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda FETÖ'ye finansman sağladığı, işsiz kalan örgüt üyelerine para aktararak örgütü ayakta tutmaya çalışanlar olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine Adana, İstanbul ve Manisa'da yaptığı operasyonla 14 şüpheliyi yakaladı.

Örgüt üyelerine para dağıtanlar polis operasyonuyla yakalandı (İHA)

Şüphelilerden M.K'nin medikal firma kurup iş yerinde örgütsel toplantı yaptığı ve finans ağını buradan yönettiği, FETÖ üyelerine para aktardığı öne sürüldü. Şüphelilerden S.T. ve karısı H.T.'nin de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu, tutuksuz yargılamaları süren çiftin daha önce yurt dışına kaçmaya yönelik iki girişimini de polislerin önlediği öğrenildi. Ayrıca S.T.'nin öğretmenlikten ihraç edildiği ve örgüt üyelerinin çocuklarına özel biyoloji dersi verdiği iddia edildi.

Aralarında FETÖ Adana il sorumlusu M.Y.'nin de olduğu 8 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

"ALMANYA'YA KAÇAN MAHREM İMAMLAR TÜRKİYE'YE KURYE İLE DÖVİZ GÖNDERMİŞ"

Terör örgütü FETÖ'nün sözde Adana finans sorumlusu M.Y'ye, Almanya'ya kaçan mahrem imamlar tarafından döviz gönderildiği belirlendi. FETÖ'nün mahrem imamları örgütü 'diri tutmak' adına kuryeler aracılığı ile Türkiye'ye dolar cinsi para gönderildiği tespit edildi.

"KURYELER SOHBET PROGRAMLARINDAN ŞİFRELİ HABERLEŞİYOR"

Adana'da medikal şirketi bulunan M.Y, Almanya'dan getirilen paraları Adana, İstanbul, Gaziantep ve Manisa'daki kuryelerden kendisine ulaştırıldığını polis tespit etti. FETÖ'nün dolarlarını Türkiye'ye getirip dağıtan kuryeler internet üzerindeki sohbet programlarımdan şifreli konuşarak birbirleriyle haberleştiği öğrenildi. Kuryeler kullandıkları yazılım sayesinde şifreleri konuşmaları görüşme bitikten sonra anında silindiği ve sık sıkta cep telefonlarının değiştirdikleri belirlendi.

"SÖZDE İMAMIN YEĞENİ FETÖ'NÜN KURYESİ"

Yapılan operasyonda yakalanıp tutuklanan kişiler arasında bulunan kurye O.G, yurtdışına kaçan Adana'nın söz imamı B.G'in yeğeni olduğu belirlenirken amcası örgütsel faaliyetler için Türkiye'ye gönderdiği paranın transferinde rol oynadığını öğrenildi.

"KURYELER ÜLKEYE 5 MİLYON TL SOKMUŞ"

Polis yurt dışından gelen paranın izini sürdüğünde yakalanan zanlıların 5'inin banka hesaplarında 5 milyon TL para transferini tespit etti.