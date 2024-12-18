Narin cinayeti sil baştan mı? Kurtuluş Güran konuştu: Nevzat o kadar saf değil
Narin Güran davasında önemli bir gelişme yaşandı. Sanıklardan Salim Güran'ın aracında, Narin Güran’a ait DNA profili tespit edilmişti. İddianame ve savcılık mütalaasında, 'Araçta bulunan tek DNA profilinin Narin Güran’a ait olduğu ve ailesinden başka bir profile rastlanmadığı' belirtilmişti. Ancak, 6 Eylül tarihli Van Jandarma Kriminal Raporu'nda, araçta Kurtuluş Güran'a ait DNA profilinin de bulunduğu ortaya çıktı. Kurtuluş Güran, olayla ilgili ilk kez açıklamalarda bulunurken, Nevzat Bahtiyar’ın avukatı tarafından sunulan bir belge, davaya yeni bir boyut kazandırdı.
Narin Güran davasında tutuklanan Salim Güran'ın aracında, başlangıçta yalnızca Narin'e ait DNA izleri tespit edilmişti. 2 Eylül'de bu bulgular üzerine tutuklanan Salim Güran'ın aracında, ailesinden başka birine ait DNA örneği bulunmadığı açıklanmıştı.
Ancak Van Jandarma Kriminal'in son raporu, soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı. Araçta yapılan yeni incelemelerde üç farklı kişiye ait DNA izleri daha ortaya çıkarıldı. Bu kişilerin, Salim Güran'ın oğlu Devran Güran, kardeşi Kurtuluş Güran ve ablasının oğlu Muhammet Kaya olduğu belirlendi. Bu gelişme, dava sürecinde yeni soruları beraberinde getirdi.
BAŞKA DNA ÖRNEKLERİ DE BULUNDU
Rapora göre; aracın şoför koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Narin'in 23 yaşındaki kuzeni Muhammet Kaya ait DNA, aracın sağ ön koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta ve oturma koltuğu kılıfında Narin'in amcası Kurtuluş Güran'a ait DNA bulundu. Yine aracın şoför koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'a ait DNA bulunduğu da raporda yer aldı.
"FARKLI BİR SORUŞTURMAYA KONU OLABİLİR"
Konuya ilişkin konuşan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı, raporun Narin davasında savcılığın mütalaasında yer almamasını şu sözlerle açıkladı:
Salim Güran'ın aracında Kurtuluş ve Devran Güran'ın DNA profillerinin ortaya çıkışına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporuna rağmen "Narin Davası'nda savcılığın mütalaasında bu hususlara değinilmemesi ve sanıkların DNA'larının belirtilmesinin nedeni, bu davada yargılanan sanıkların DNA'larının raporda belirtilmemesidir. Yani onun mütalaa edildiği davanın sanıklarına yöneliktir. Bu davada sanıklar Salim,Yüksel,Enes ve Nevzat olduğundan dolayı. Kurtuluş ve Devrandan bahsedilmemiştir. Söz konusu bulgunun görülmesi durumunda farklı bir soruşturmaya konu olabilir."
"NEVZAT O KADAR SAF DEĞİL"
Konuyla ilgili araçta DNA profili bulunan isimlerden Kurtuluş Güran canlı yayında ilk kez açıklamalarda bulundu. Kurtuluş Güran, "Nevzat olaydan sonra arabasını yıkamış. Salim Güran aracını yıkamadı. Araçta benim de DNA örneğim çıktı. Nevzat cenazeyi çuvala koymuş ama aracından DNA çıkmadı. Halkın gözünde gariban gözüken Nevzat o kadar saf değil. " dedi.
Evdeki halıların yıkandığı iddiasına ilişkin de konuşan Kurtuluş Güran, "Eve o kadar kişi geldi. Bir kişi bile yıkandı diyemedi. Halılar incelemeye götürüldükten sonra yıkanmadığı görüldü. Evdeki 39 halı götürüldü. Biz 1 desek onlar 10 derler." ifadelerini kullandı.
"PENCERENİN AÇILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"
Kurtuluş Güran, "Nevzat Bahtiyar ilk ifadesinde şoförün yanındaki sağ koltuktan Narin'in cansız bedenini aldığını söyledi ama o pencerenin açılmadığı ortaya çıktı. Ardından ise ifadesini değiştirdi" diyerek cinayetin ağabeyi Salim Güran ile ilgili olmayacağını ifade etti.
NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz da oldukça dikkat çekici ifadelere imza attı.
TUTANAKTAN BÖLÜM PAYLAŞTI
Eryılmaz jandarmanın 27 Ağustos tarihli tutanağından bir bölüm paylaştı.
Bölümde şu ifadelerin yer aldığı görüldü:
Köy içerisinde yapılan araştırma ve soruşturmalarda ismi gizli kalmasını isteyen bir şahısla yapılan görüşmelerde, Arif GÜRAN isimli şahsın evinin Güney Batısında bulunana hayvan ahırı ve eklentilerinde kayıp çocuk şahısın cesetinin olabileceği bu durumdan şüphelenildiği Narin GÜRAN isimli çocuğun kaybolmasında bu şahsın dahili olabileceği öğrenilmiş olup; İş bu tutanak tarafımızca tanzim edilerek, hazırda bulunanlarca birlikte müştereken imza altına alındı.
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