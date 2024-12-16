Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan yeni çağrı: Nevzat’ın ahırı incelensin

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili sır perdesi hâlâ aralanamadı.

Narin Güran (İHA)

BABA ARİF GÜRAN KONUŞTU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve küçük kızın cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Karar duruşması yaklaşırken baba Arif Güran, SABAH'a konuştu.

"NEVZAT'IN AHIRINDA DETAYLI İNCELEME YAPILMALI"

Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasını değerlendiren baba Arif Güran, hukuk mücadelesinin boşa çıktığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Baz ve HTS kayıtları üzerinden aileme ceza verilmesini kabul etmiyorum. Nevzat, amcam Salim Güran tarafından arandıktan iki dakika sonra evine nasıl dönebildi? Katilin kesinlikle Nevzat olduğuna inanıyorum. Eşim, oğlum ve kardeşimin bu olayla hiçbir ilgisi yok. Kızım Narin'i ya Nevzat kendi ahırında öldürdü ya da dereye götürdü."

Baba Güran, özellikle Nevzat'ın ahırında detaylı bir inceleme yapılmasını talep ederek, bu alandan cinayete dair yeni deliller çıkabileceğini söyledi.

"SOSYAL MEDYADA HER GÜN MAHKEME KURUYORLAR"

Sosyal medyada her gün ailelerine yönelik suçlamalar yapıldığını belirten Arif Güran, şunları dile getirdi:

"Bu davayla ilgili erken bir karar verilmesi adaleti zedeler. Narin'in ölümüne dair daha kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini talep ediyorum. Aileme ceza verilirse, hukuk mücadeleme devam edeceğim. Ancak Nevzat'ın evindeki ahırda detaylı bir keşif yapılması şart."

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin dava, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, karar duruşmasının sonucu merakla bekleniyor. Baba Güran, adalet arayışını sürdüreceğini ve tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkması için mücadele edeceğini vurguladı.