Manisa’da ilk defa çocuk hastaya deri nakli yapıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sağlık hizmeti sunan Merkezefendi Devlet Hastanesinde bir ilk gerçekleştirildi. Sıcak su yanığıyla gelen 17 yaşındaki hastaya, Manisa'da deri nakli yapıldı. Çocuk Cerrahi hekimleri Dr. Gökçen Aksoy Hüvez ve Dr. Bilal Arıkbaşı tarafından yapılan operasyon başarılı geçti. Hastanın sağ uyluğundan alınıp sağ ayak sırtına konulan deri nakli Manisa'da bir ilk olarak gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Gökçen Aksoy Hüvez, "Yanıklar; derinin sıcaklık, kimyasal maddeler, elektrik veya radyasyon gibi nedenlerle hasar görmesi sonucu, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal etkiler oluşturan ciddi yaralanmalardır. Bu hasar, cildin koruyucu bariyerini bozarak enfeksiyon riskini artırır ve vücut bütünlüğünü etkiler. Deri nakli (greftleme), sağlıklı bir bölgeden alınan derinin hasarlı alana nakledilmesiyle cilt fonksiyonlarını geri kazandırır ve estetik görünümü iyileştirir. Özellikle çocuklarda yaşam kalitesini artırmada kritik bir öneme sahiptir. Doğru planlama ve modern cerrahi teknikler sayesinde, yanık tedavisinde çok daha etkili sonuçlar alıyoruz. Hastanemizde 17 yaşındaki çocuk hastaya yapılan ameliyat Manisa'da ilk olup başarılı bir şekilde gerçekleşti." şeklinde konuştu.