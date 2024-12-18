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Konya'daki yayla evinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 10:47
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Konya’daki yayla evinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'ndeki bir yayla evinde gece saatlerinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken evde bulunan Zeki ve Aynur Özbay çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti. Üzümlü Mahallesi'ndeki yayla evinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki Zeki ile Aynur Özbay çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaşın da telef olduğu öğrenildi.

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