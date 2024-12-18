Ataşehir’de tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Olay, 17 Aralık Salı günü saat 16.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ş., şüphelinin arkasında koşarak vurmaya çalıştı. Bu sırada önünü dönerek belindeki silahı çıkaran şüpheli, İ.Ş.'ye ateş etti. Diğer kişi koşarak olay yerinden uzaklaşırken İ.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, silahla vurularak yaralanan İ.Ş. ise hastaneye kaldırıldı. O anlar ise olayın yaşandığı oto yıkamacının güvenlik kamerasına yansıdı.