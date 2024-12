Ordu Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarının ömür boyu tedavisine yardımcı oluyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde sosyal belediyecilik adına nice projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının hayatını kolaylaştıran glütensiz gıda desteği ile de yüzleri güldürüyor. Hastalığın tek tedavisi glütensiz beslenme diyeti olan vatandaşlar ürünleri piyasada bulmakta zorlanıyor, bulsalar da fiyatı oldukça pahalı olduğu için gıdaları temin edemeyebiliyor. Her alanda olduğu gibi bu alanda da vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi gıda desteği ile çölyak hastalarının ömür boyu tedavisine yardımcı oluyor.





Ordu'da bu hizmetten 157 vatandaş yararlanırken, içerisinde kek karışımı, un, ekmek karışımı, makarna, kurabiye, pirinç, yulaf ezmesi gibi glütensiz ürünlerin yer aldığı 4 adet koli, her bir hastaya teslim ediliyor. Küçükten büyüğe her yaştan bireyin bulunduğu hastalar aldıkları hizmetten oldukça memnun.



Ömür boyu çölyak hastalığı ile mücadele edecek Demet Yiğit ve Çiçek Gedik de bu hizmetten yararlanıyor. 9 yıldır bu hastalığın içinde olan, böyle bir hizmetin var olduğunu duyan ve Ünye ilçesinde yaşayan Çölyak hastası Demet Yiğit, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunarak, ilk glütensiz gıda kolilerini teslim aldı. Ürünlerin oldukça pahalı olduğunu ve temin etmekte zorlandıklarını söyleyen Demet Yiğit, "Bu hizmetin olduğunu yeni öğrendim ve başvuruda bulundum. Ürünlerimiz oldukça pahalıydı. Artık Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile bu gıdalara ulaşabileceğim. Ben bu kadar ürünü alamazdım. Başkanımız Hilmi Güler'e her şey için çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kabataş ilçesinde yaşayan ve yıllardır çölyak hastalığı ile yaşayan Çiçek Gedik isimli kadın, 3 yıldan bu yana bu hizmetten yararlanıyor. Hizmetten memnun olduğunu ifade eden Gedik, "Hastalığımın teşhisinden sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir hizmeti olduğunu duydum ve 3 yıldır bu hizmetten yararlanıyorum. Allah razı olsun kapıma kadar gıdalarımı getiriyorlar. Benim gibi hastalar çok ve ürünlerimiz gerçekten çok pahalı. Her yerde bu gıdalar bulunmuyor. Özellikle ilçemizde hiç satılmıyor. Allah başkanımızdan razı olsun, başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Ordu'da bulunan belirli kriterlere sahip olan çölyak hastaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunarak bu hizmetten yararlanabilecek.