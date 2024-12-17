Ordu’da ev yangını! 2 çocuk yaralandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı Mahallesi'nde Yıldıray B.'ye ait evde bulunan çocukları R.E.B. (17) ile B.B. (15) soba tutuşturmak isterken alevler yükseldi.

2 ÇOCUK YARALANDI

Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evde kalan çocuklar ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yangın nedeniyle yaralanan çocuklar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak olay yerine gelerek yangına ilişkin itfaiye görevlilerinden bilgi aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.