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Artvin’de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 23:34
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Artvin’de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı!

Artvin'de kontrolden çıkan bir kamyonet kaldırımdaki bir yayaya çarptıktan sonra bir iş yerine daldı. Kazada 2 kişi yaralanırken Kaza sonucu iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

Artvin'de kontrolden çıkan bir kamyonet kaldırımdaki bir yayaya çarptıktan sonra bir iş yerine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kemal Ç.'nin kullandığı 08 ABN 729 plakalı kamyonet, İnönü Caddesi Milli İrade Meydanı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kamyonet, kaldırımda yürüyen Emrah E.'ye çarptıktan sonra Mehmet K.'ye ait iş yerine daldı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kemal Ç. ve yaya Emrah E., Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonucu iş yerinde de maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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