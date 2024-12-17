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Kırklareli'nde göçmen operasyonu! 11 kişi yakalandı

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 09:32
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Kırklareli’nde göçmen operasyonu! 11 kişi yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Jandarma, Kofçaz ilçesinde 3 ayrı bölgede yaptığı çalışmada 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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