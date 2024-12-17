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Kazandere Barajı'nda korkutan manzara

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 10:03
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Kazandere Barajı’nda korkutan manzara

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 olarak ölçüldü. Barajın büyük bir bölümünde ise su bulunmuyor

Bölgedeki kuraklık ve yağışların az olması nedeniyle Vize ilçesindeki barajın su seviyesi azaldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 10 olarak kaydedildi. Barajın büyük bir bölümünde ise su bulunmuyor. Bazı noktalarında ise kuraklık nedeniyle çatlaklar oluştu.

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