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Erzurum'da silahlı saldırı! 1 yaralı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 23:59
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Erzurum’da silahlı saldırı! 1 yaralı

Erzurum'da bir çay ocağında husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir çay ocağının kapısına gelen şüpheli İ.Y, burada montunda sakladığı pompalı tüfekle bir süre içerideki husumetlisini gözetledi.


Daha sonra kapıyı açıp montundan çıkardığı pompalı tüfekle içeri ateş eden İ.Y, husumetlisi İ.E.M'yi ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan İ.E.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

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