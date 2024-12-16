Bursa'da firari hükümlü kıskıvrak yakalandı
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hakkında 31 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında O.G. (47), Millet Mahallesi 6. Çiçek Sokak'ta yakalandı.
Hükümlünün "silahla yağma" suçundan hakkında 31 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Yavuz Selim Polis Merkezine götürülen hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.