Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Suriyeli yoğunluğu! Dönüşler sürüyor

Türkiye'deki Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Suriye'deki muhalif grupların başkent Şam'da kontrolü ele almasının ardından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na, bu sabah da gelen çok sayıda Suriyeli, geri dönüş işlemlerini için sınırda yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, gümrük kapısındaki yoğunluğu hafifletmek amacıyla mobil hizmet araçlarını devreye soktu. Ayrıca Hatay Valiliği, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağış beklentisi nedeniyle bekleyen kişilerin mağdur olmamaları için çadır kurdu. Eşleri, çocukları ve akrabalarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ülkelerine doğru yola çıkıyor.