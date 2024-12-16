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Çarptığı kamyoneti metrelerce sürükledi: Yardımına itfaiye yetişti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 05:34 Güncelleme: 16.12.2024 06:02
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Çarptığı kamyoneti metrelerce sürükledi: Yardımına itfaiye yetişti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonet park halindeki başka bir kamyonete çarptı ve 40 metre sürükledi. Çarpmanın şiddetiyle kamyonette sıkışan sürücü, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Çarptığı kamyoneti 40 metre sürükledi Kamyonet, park halindeki bir başka kamyonete çarptı: Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı (İHA)Çarptığı kamyoneti 40 metre sürükledi Kamyonet, park halindeki bir başka kamyonete çarptı: Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı (İHA)

Sürücüsü öğrenilemeyen 41 AUS 899 plakalı Kia marka kamyonet, park halindeki 16 BIK 042 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 16 BIK 042 plakalı kamyonet yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Kazada 41 AUS 899 plakalı kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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