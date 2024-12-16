Çarptığı kamyoneti metrelerce sürükledi: Yardımına itfaiye yetişti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonet park halindeki başka bir kamyonete çarptı ve 40 metre sürükledi. Çarpmanın şiddetiyle kamyonette sıkışan sürücü, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 41 AUS 899 plakalı Kia marka kamyonet, park halindeki 16 BIK 042 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 16 BIK 042 plakalı kamyonet yaklaşık 40 metre sürüklendi.
Kazada 41 AUS 899 plakalı kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aralık ayı dolunayı: Hangi burç nasıl etkilenecek? 12 burç için dolunay etkileri
- 400.000 TL taşıt kredisi aylık taksit tutarı ne kadar? Taşıt kredisi faiz oranları
- 2025 PERSONEL ALIMI | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı yapacak
- Kış hastalıklarına karşı en etkili 6 içecek! İltihap önlüyor: Bağışıklığı güçlendiriyor
- CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? FB Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler
- Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! Ferdi Tayfur’a ne oldu: Sağlık durumu nasıl?
- AÖL sınav yeri sorgulama ekranı 2024 MEB | Açık Lise sınav giriş belgeleri ne zaman verilecek? AÖL Aralık ayı sınav ve oturum takvimi...
- 15 Aralık İstanbul elektrik kesintisi | İlçeleri bir bir açıklandı: O saatlere dikkat!
- 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık tam gün mü, yarım gün mü? 1 Ocak 2025 hafta sonu mu, hafta içi mi?
- FED Aralık ayı toplantısı ne zaman, hangi gün? ABD Merkez Bankası faiz kararı beklentileri ne yönde?
- Zeka Testi: Tavuk ve civciv resimleri arasındaki farkı 15 saniyede sadece şahin gözlüler buluyor!
- Sırt, bel, boyun ağrısı olanlara 5 mucize besin! Tüm ağrılarınızı dindirecek reçete