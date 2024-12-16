Bursa'da çalınan arabasına 2 gün sonra kavuştu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Muhammet T.'ye ait olan ve park halindeyken çalınan otomobil, 2 gün sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Düz kontak yapılarak çalındığı öğrenilen otomobilin yakıtının bittiği ve terk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.
Olay, 13 Aralık günü İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi, Esen Sokak'ta meydana geldi.
TESADÜFEN ARACINA KAVUŞTU
İddiaya göre Muhammet T., 16 MA 0017 otomobilini Esen Sokak üzerinde bulunan evinin önüne park etti. Bir süre sonra otomobilini park ettiği yerde göremeyen Muhammet T., aracının çalındığından şüphelenerek, durumu polise bildirdi.
Otomobilin bulunması ve şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken Muhammet T., olaydan 2 gün sonra tesadüfen aracını evine 5 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Mahallesi Mehter Sokak üzerinde park halinde buldu.
Otomobilin düz kontak yöntemiyle çalıştırıldığını ve yakıtının bitmesi sonucu burada terk edildiğini anlayan Muhammet T., durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araç üzerinde inceleme yaparken, şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.