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Siirt'te dron destekli trafik denetimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.12.2024 14:31 Güncelleme: 15.12.2024 14:50
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Siirt’te dron destekli trafik denetimi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Siirt-Batman kara yolu Kezer mevkisinde dron destekli hız denetimleri yapıldı. Trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan denetimlerde, sürücülere ve yolculara trafik kurallarının önemi anlatılıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt'te meydana gelen trafik kazalarının en sık görülen üç nedeni; hız sınırlarına uymamak, şerit ihlalleri, kavşaklarda ve dönüşlerde geçiş önceliğine uymamaktır" denildi.

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