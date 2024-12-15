Sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı yüksek tansiyon şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tayfur tedavi altına alındı.
Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi. Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.