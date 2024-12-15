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Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 13:57
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Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman'da, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün kimliği Elbeyli Üngör olarak açıklanırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Adıyaman'da, devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Elbeyli Üngör (58), hayatını kaybetti.

KAMYONUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Kaza, öğle saatlerinde İndere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Elbeyli Üngör'ün knotrolünü yitirdiği 58 TC 473 plakalı hafriyat kamyonu, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Elbeyli Üngör, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Elbeyli Üngör'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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