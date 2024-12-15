Motor becerilerinde eksiklik olan 4 yaşındaki Elif Sare eğitimlerle hayata tutundu

Şu an bu durum düzeldi. Bir yıl önce hiç konuşmuyordu. Şu an sohbet ediyor, çok şükür. Burası bize çok iyi geldi" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin ilçedeki çocuklar için faaliyete geçirdiği Özel Eğitim Merkezi, umut olmaya devam ediyor. Her çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak bireysel derslerin verildiği merkezde, Duyu Bütünleme Eğitimi alan 4 yaşındaki Elif Sare Doğan, 5 ay gibi kısa bir sürede motor becerilerinde gelişme göstererek, problemlerinden kurtuldu. Doğuştan konuşma güçlüğü ile hiperaktivite bozukluğu olan Elif Sare, verilen eğitimle kısa sürede vücut kontrolünü sağlayarak hem dikkat ve odaklanma sorunlarından kurtuldu hem de konuşma zorluğunu yenebilir hale geldi.

Esenyurt Belediyesi'nin özel çocuklara yönelik desteklerini sürdürdüğünü söyleyen Özel Eğitim Merkezi'nde görevli Fizyoterapist Figen Mirzoğlu, "Elif Sare ile uzun süredir devam eden bir eğitim sürecimiz var. Elif, ilk geldiğinde göz teması kurmada zorluk çekiyordu. Dikkat ve odaklanma sorunları, motor becerilerde denge ve koordinasyon eksiklikleri vardı. İlk günden itibaren Elif ile sınırlı alan ve nesne takibi, vücut kontrolünü sağlamaya yönelik denge çalışmaları ve motor becerilerini geliştiren aktiviteler yaptık. Bu süreçte önemli gelişmeler kaydettik" dedi.

Elif Sare'nin annesi Aysel Doğan ise, "Konuşma problemimiz var bizim ama duyu bütünlemeye de ihtiyacımız olduğundan buradayız. Hocamızla baya bir yol kat ettik. Birçok şeyi yapamıyordu ama hocamız sayesinde başardık. Çok hareketli bir çocuktu. Şu an bu durum düzeldi. Bir yıl önce hiç konuşmuyordu. Şu an sohbet ediyor, çok şükür. Burası bize çok iyi geldi. Bir tavsiye üzerine gelmiştim, çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim. Esenyurt Belediyesine de özel çocuklara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.