Mersin’de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

Kaza, İlçeye bağlı Tömük Mahallesi Menderes Caddesi üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece yarısı H.Y. idaresindeki 16 ARC 597 plakalı hafif ticari araçla ile Gökhan Karadağ (22) yönetimindeki 33 VMD 95 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Karadağ ile arkasında bulunan Mehmet Tarım (25) savrularak olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise yararlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden iki genç ise yapılan inceleme sonrasında hastane morguna götürüldü.