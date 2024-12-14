Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İncirliova-Koçarlı Karayolu Koçarlı ilçe girişinde icra edilen devriye sırasında durdurulan bir araç içerisinde bulunan şahsın şüpheli hal ve hareketlerde bulunması üzerine ekipler üst araması gerçekleştirdi. N.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet şarjör ve 50 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.