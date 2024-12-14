Nefes borusuna mama kaçan bebek ölümden döndü

Olay, saat 00.30 sıralarında Akhisar Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Anne Fatma B.(33), 1.5 aylık bebeği Abdülkadir'e mama vererek doyurmaya başladı. O sırada mama bebeğin nefes borusuna kaçarak tıkadı. Anne hemen 112'yi aradı. Hızla adrese giden 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri, bebeğe müdahale ederek kurtardı. Ölümden kurtarılan bebek Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.