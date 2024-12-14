Didim’de uyuşturucu kullanan 6 şüpheli yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttüklerini çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; M.O.K., A.Y., S.S., D.T., M.D. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 6 şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin üzerlerinden ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.