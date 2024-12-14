Bursa’da korkunç kaza! Otomobil ile çarpışan tanker patladı

Bursa'da tanker ile çarpışan otomobilin son hali (AA)

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Gültekin Sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Sürücü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kazanın ardından tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada ölen otomobil sürücü Kocuk'un İznik'in Eşrefzade Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.