Muş Ovası sis altında

Muş Ovası ve kent merkezinde günlerdir etkili olan sis, hayatı olumsuz etkilerken güzel görüntüler de oluşturdu. Kent merkezi sis ile kaplıyken, dağların zirvesi ise yansıyan güneş ışınlarıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. Sis bulutları ile birlikte soğuk havanın etkili olduğu kentte, dron ile çekilen görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. Dron ile kaydedilen görüntülerde, sis bulutlarının ovayı bir deniz gibi kapladığı anlar yer aldı. Muş'un doğal güzelliklerini gözler önüne seren bu görüntüler, vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları tarafından büyük ilgi gördü.