İzmir’de iş yerini kurşunladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ekipleri, 9 Aralık'ta 5. Sanayi Sitesi'nde N.S'ye (50) ait iş yerinin kurşunlanması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli D.A. (22) saklandığı evde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. tutuklandı. Öte yandan iş yerinin kurşunlanması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine ateş açması, ardından koşarak uzaklaşması yer alıyor.

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