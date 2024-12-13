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İzmir'de iş yerini kurşunladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2024 11:10
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İzmir’de iş yerini kurşunladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ekipleri, 9 Aralık'ta 5. Sanayi Sitesi'nde N.S'ye (50) ait iş yerinin kurşunlanması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli D.A. (22) saklandığı evde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. tutuklandı. Öte yandan iş yerinin kurşunlanması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine ateş açması, ardından koşarak uzaklaşması yer alıyor.

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