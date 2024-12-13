Küçükçekmece D100 kara yolunda otomobilde çıkan yangın söndürüldü

D-100 kara yolu Avcılar istikametinde seyir halinde bulunan otomobilin motor kısmından, henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıktı. Durumu fark eden aracın sürücüsü Vahit Koçar, otomobili yolun kenarına çekip aşağı indi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolu kapatarak güvenliği sağladı. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Sürücü Koçar, "Araçtan birden duman çıktı, o esnada araçtan sesler de gelmeye başladı. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale edince de alev aldı." dedi. Öte yandan, araç yangını cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.