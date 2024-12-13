Aile hekimlerine akıllı ilaç ve akıllı laboratuvar eğitimi verildi

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Birimi ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda aile hekimlerine yönelik "Akılcı İlaç ve Akılcı Laboratuvar" konulu eğitim programı düzenlendi. İki gün süren programa katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, havaların soğumasıyla birlikte birinci basamak sağlık hizmetinde hasta başvurularının arttığını belirterek, bu süreçte verdikleri destekten dolayı aile hekimlerine teşekkür etti. Eğitim programında Uzm. Dr. Kenan Evren Öztop "Akılcı İlaç Kullanımı", Uzm. Dr. Ceyhun Gözükara ve Uzm. Dr. Gülay Trak "Akılcı Laboratuvar Kullanımı", konularında paylaşımda bulunurken; Uzm. Dr. Elif Merve Tunagür ve Çocuk Gelişimcisi Özge Güven tarafından da "Otizim, Çocuk Gelişimi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışmaları" hakkındaki güncel gelişmeler aile hekimlerine aktarıldı.