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Halk otobüsünde hırsızlık yapmıştı! Zanlı yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2024 01:47
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Halk otobüsünde hırsızlık yapmıştı! Zanlı yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halk otobüsünde hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halk otobüsünde hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir halk otobüsünden yapılan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kamerası incelemesinde hırsızlığı gerçekleştiren kişinin T.B. (36) olduğunu tespit etti.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Hırsızlık anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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