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Bağcılar'da motosikletle silahlı saldırı! Oyun oynarken öldürüldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2024 01:52
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Bağcılar’da motosikletle silahlı saldırı! Oyun oynarken öldürüldü

Bağcılar'da motosikletli şüpheliler tarafından bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda oyun oynayan bir kişi vuruldu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bağcılar'da, kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki kahvehanenin önüne kimliği belirsiz 2 kişi motosikletle geldi. Ardından motosikletten inen şüphelilerden biri, kahvehaneyi girerek, bu sırada oyun oynayan Veysi A'ya ateş açtı.

KURTARILAMADI

Açılan ateş sonucu Veysi A. ağır yaralanırken, saldırgan geldiği motosikletliyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Veysi A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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