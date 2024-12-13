Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Yaralı erbaş şehit oldu (X)

ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanaı Ali Yerlikaya, Bursa Adliye'sinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN SALDIRI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken; 2 jandarmanın da ağır yaralı olduğunu söyledi.

10 GÖZALTI VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Tunç, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır." dedi.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.