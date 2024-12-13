Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Yaralı erbaş şehit oldu
Son dakika haberine göre Bursa Adliyesinde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların jandarma olduğunu ve durumlarının ağır olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Silahın tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği iddia edilirken, A Haber muhabiri Yusuf Gül olay yerinden detayları aktardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.
Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
ŞEHİT OLDU
İçişleri Bakanaı Ali Yerlikaya, Bursa Adliye'sinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN SALDIRI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken; 2 jandarmanın da ağır yaralı olduğunu söyledi.
10 GÖZALTI VAR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Tunç, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır." dedi.
OLAY NASIL YAŞANDI?
Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.
Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Zanlı Kemal E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
TEKERLEKLİ SANDALYE DETAYI
Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Yusuf Gül, Bursa Adliyesi'nden detayları aktardı.
Gül, "Duruşma görülürken Tolga E.'nin babası olduğu ifade edilen kişinin tekerlekli sandalyenin altından çıkarılan silahla 2 kişiyi yaraladığı bilgisi paylaşılıyor. Tabi bu iddialar arasında. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şuanda adliyenin önünde de çeşitli sitemlerin olduğunu dile getirebiliriz." dedi.