Artvin'de kar nedeniyle Camili bölgesi ve 6 köy yolu ulaşıma kapandı
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Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrası 6 köyün bağlı olduğu Camili (Macehel) bölgesi yolu ulaşıma kapandı.
Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede çalışmalarına başlarken, havzada bulunan Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşım sağlanamıyor.