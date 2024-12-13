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Artvin'de kar nedeniyle Camili bölgesi ve 6 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2024 15:58
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Artvin’de kar nedeniyle Camili bölgesi ve 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrası 6 köyün bağlı olduğu Camili (Macehel) bölgesi yolu ulaşıma kapandı.

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede çalışmalarına başlarken, havzada bulunan Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşım sağlanamıyor.

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