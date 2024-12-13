Amasya’da otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında

Hakan Pazar idaresindeki 05 ADD 701 plakalı otomobil, Yeşilyenice mevkisinde bulunan Akdağ Tüneli çıkışında refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kaza, tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kazanın ardından hafif yaralanan sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkması, vatandaşların sürücüye yardım etmesi ve yol kontrolü sağlaması yer aldı.