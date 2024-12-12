Çanakkale'de deprem! Uzman isim A Haber'de yorumladı! Marmara depremini tetikler mi?
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, sarsıntı saat 14.34’te Saros Körfezi'nde kaydedildi. A Haber'de Banu El'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu yıkıcı bir deprem değil ama uyarıcı bir deprem." dedi.
Ege Denizi'nde, Saros Körfezi açıklarında bugün 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre, depremin merkez üssü Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yerin 25.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevredeki yerleşim birimlerinde de hissedildi.
Depremin merkez üssü, Eceabat'a yaklaşık 13.5 kilometre mesafede bulunuyor. Yerin 25.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildi.
YIKICI DEĞİL UYARICI BİR DEPREM
Çanakkale'de meydana gelen depremin ardından A Haber'de Banu El, telefonla bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy'a sorularını yöneltti. Prof. Dr. Ersoy, Çanakkale depremi ve etkileri hakkında bilgi verirken, "Bu yıkıcı değil ama uyarıcı bir deprem" yorumunda bulundu. Prof. Dr. Ersoy, Saros Körfezi'nin Kuzey Anadolu fayının en batı ucundaki çöküntü bölgesi olduğuna dikkat çekerken "Bu alanda geçmişe baktığımızda önemli depremler var. Burası Gökçeada'nın kuzeyindeki bölgede, bazı depremlerin meydana gelmesi çok normal. Çünkü Kuzey Anadolu fayı büyük depremler oluşturabiliyor. Nitekim bu bölgede bu fayların ne kadar aktif olduğunu gösteren bir deprem. 4,5 büyüklüğündeki bir deprem sanıyorum İstanbul'dan bile hissedilmiş olabilir. Ama burası bir deprem bölgesi, dolayısıyla bu depremler olacak. Buna karşı her zaman hazır olmamız gerekiyor." dedi.
Prof. Dr. Ersoy, bu depremin olası Marmara depremini tetikleyip, tetiklemeyeceği ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Aslında burası 1912'de Şarköy depremi dediğimiz 7,3 büyüklüğünde bir deprem oluşturmuş. O dönemde de Tekirdağ civarında 300 köyün yıkılmasına neden olmuş ve çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Kara üzerinde bütün izlerini takip edip, hatta Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'ne kadar devam eden bir fay kırığı tespit edilmişti. Bu 1912 depreminin daha batısında bir yer. Dolayısıyla buralarda da 6'nın üzerine çıkabilecek depremler olması çok normal. Bölgede Marmara'dan başlamak üzere Saros'a kadar olan yerler tabi ki aktif. Bunun en önemli göstergesi zaman zaman 4'ün üzerine çıkan depremler var. Marmara depremini tetikler demiyorum ama bu bölgenin ne kadar canlı olduğunu göstermesi açısından önemli bir örnek. Yıkıcı değil ama uyarıcı olması gereken bir deprem. 5,5 ve 6'ya vardığı zaman yıkıcı da olmaya başlıyor. O zaman tehlike artık bir zarar verebilir hale dönüşüyor."
EGE DENİZİ SALLANDI!
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
Tarih:2024-12-12
Saat:14:34:51 TSİ
Enlem:40.41778 N
Boylam:26.23861 E
Derinlik:25.5 km
12 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-12-12 14:34:51 40.41778 26.23861 25.5 MW 4.4 Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
2024-12-12 13:53:30 38.30694 38.77806 9.5 ML 1.8 Kale (Malatya)
2024-12-12 12:50:44 39.15333 42.79083 7.0 ML 2.8 Patnos (Ağrı)
2024-12-12 12:49:47 37.87306 29.26222 7.0 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2024-12-12 12:46:01 38.03917 38.26667 13.75 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-12 12:44:27 38.05028 38.27361 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-12 12:39:20 38.33667 38.80833 10.41 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-12-12 12:38:34 39.22167 27.46333 6.37 ML 1.4 Bergama (İzmir)
2024-12-12 12:37:23 40.60139 40.87139 7.0 ML 1.0 İspir (Erzurum)
2024-12-12 12:24:17 38.21833 38.04278 7.23 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-12 12:19:28 42.645 42.84 7.0 ML 2.0 Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan)
2024-12-12 12:09:26 37.44667 40.35 7.07 ML 1.4 Mazıdağı (Mardin)
2024-12-12 11:51:58 38.90056 37.89667 13.89 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2024-12-12 11:49:57 38.47972 37.47194 6.92 ML 2.1 Darende (Malatya)
2024-12-12 11:35:29 35.39278 27.13333 8.29 ML 2.1 Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
2024-12-12 11:25:44 38.34222 38.76861 10.16 ML 2.0 Kale (Malatya)