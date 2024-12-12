Ege Denizi'nde, Saros Körfezi açıklarında bugün 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre, depremin merkez üssü Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yerin 25.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevredeki yerleşim birimlerinde de hissedildi.

Depremin merkez üssü, Eceabat'a yaklaşık 13.5 kilometre mesafede bulunuyor. Yerin 25.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildi.

YIKICI DEĞİL UYARICI BİR DEPREM

Çanakkale'de meydana gelen depremin ardından A Haber'de Banu El, telefonla bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy'a sorularını yöneltti. Prof. Dr. Ersoy, Çanakkale depremi ve etkileri hakkında bilgi verirken, "Bu yıkıcı değil ama uyarıcı bir deprem" yorumunda bulundu. Prof. Dr. Ersoy, Saros Körfezi'nin Kuzey Anadolu fayının en batı ucundaki çöküntü bölgesi olduğuna dikkat çekerken "Bu alanda geçmişe baktığımızda önemli depremler var. Burası Gökçeada'nın kuzeyindeki bölgede, bazı depremlerin meydana gelmesi çok normal. Çünkü Kuzey Anadolu fayı büyük depremler oluşturabiliyor. Nitekim bu bölgede bu fayların ne kadar aktif olduğunu gösteren bir deprem. 4,5 büyüklüğündeki bir deprem sanıyorum İstanbul'dan bile hissedilmiş olabilir. Ama burası bir deprem bölgesi, dolayısıyla bu depremler olacak. Buna karşı her zaman hazır olmamız gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Ersoy, bu depremin olası Marmara depremini tetikleyip, tetiklemeyeceği ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Aslında burası 1912'de Şarköy depremi dediğimiz 7,3 büyüklüğünde bir deprem oluşturmuş. O dönemde de Tekirdağ civarında 300 köyün yıkılmasına neden olmuş ve çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Kara üzerinde bütün izlerini takip edip, hatta Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'ne kadar devam eden bir fay kırığı tespit edilmişti. Bu 1912 depreminin daha batısında bir yer. Dolayısıyla buralarda da 6'nın üzerine çıkabilecek depremler olması çok normal. Bölgede Marmara'dan başlamak üzere Saros'a kadar olan yerler tabi ki aktif. Bunun en önemli göstergesi zaman zaman 4'ün üzerine çıkan depremler var. Marmara depremini tetikler demiyorum ama bu bölgenin ne kadar canlı olduğunu göstermesi açısından önemli bir örnek. Yıkıcı değil ama uyarıcı olması gereken bir deprem. 5,5 ve 6'ya vardığı zaman yıkıcı da olmaya başlıyor. O zaman tehlike artık bir zarar verebilir hale dönüşüyor."