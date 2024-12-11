İşte Van’da zincirleme kaza anı! Otobüs şoföründen son hamle...

Van'da dün meydana gelen zincirleme kazalardan ilki, kazaya karışan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Şoför Harun Bucak'ın kaza anındaki soğukkanlılığının olası can kaybı sayısının artmasının önüne geçtiği belirtildi.

KAZAYI GÖRÜNCE ARACI KIRIP KALDIRIMA ATTI

Görüntülerde, Muradiye ilçesi seferi yapan otobüsün şoförü Harun Bucak'ın önlerinde yaşanan kazayı görüp, direksiyonu kırdığı ve aracın kaldırıma çıktığı görüldü. Sürücü Bucak, önce otobüsün kapılarını açarak yolcuların tahliyesini sağladı. Tahliye sırasında, yolcular otobüsü boşaltırken arkadan gelen başka bir araç otobüse çarptı. Yaklaşık 1 dakika sonra da yine bir aracın kazaya karıştığı görüldü.

"BENİ TEK TEK ÖPTÜLER"

Otobüs şoförü Harun Bucak, kazayı fark ettiğinde ayağını frene tedbirli attığını belirterek, "Öndeki kaza yapan araçların içerisine dalmamak için otobüsü kaldırıma çıkardım. Kaldırıma çıktığımda aracım durdu ve yolcularda bir sıkıntı olmadı. Kendim de sonradan aşağı indim. Yolcular bana 'Kazanın içerisine girseydik çok kötü olacaktı. Allah razı olsun' dediler. Beni tek tek öptüler. Biz indikten sonra da 3 araç arkadan otobüse çarptı. Bir araç da takla atarak geldi. Çok şükür yaralanmalarla bu faciayı atlattık. Daha büyük can kayıpları da olabilirdi" diye konuştu.

ARKADAN GELEN ARAÇLAR...

Yaşanan kazanın ardından otobüs içerisindeki yolcular ise şoförün davranışını takdir ederek ilk kazada bir şeyin yaşanmadığını, arkadan gelen araçların kazayı daha büyük boyuta taşıdığını söyledi.