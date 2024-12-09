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Mersin'de aile katliamı: Önce eşini sonra da oğlunu öldürdü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 03:40
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Mersin’de aile katliamı: Önce eşini sonra da oğlunu öldürdü

Mersin'de eşi Leyla Çakmak'ı (50) sokak ortasında katledip kayıplara karışan Zafer Çakmak (46), bir gün sonra oğlu M.Ç'yi (8) tabancayla öldürüp, aynı silahla da intihara kalkıştı. İşte detaylar...

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi'ndeki bir otelin girişinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

İddiaya göre, 7 Aralık'ta merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde eşi Leyla Çakmak'ı öldüren Zafer Çakmak, olaydan sonra 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de yanına alarak kayıplara karıştı.

Hayatını kaybeden anne ve oğlu (DHA)Hayatını kaybeden anne ve oğlu (DHA)

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis ekipleri tarafından her yerde aranan cinayet şüphelisi Çakmak, akşam saatlerinde otomobiliyle bir otelin önünde geldi. Otomobilde bulunan Çakmak, tabancayla önce oğlu M.Ç.'yi, ardından da kendisini vurdu.

Eşini ve çocuğunu öldüren adam (İHA)Eşini ve çocuğunu öldüren adam (İHA)

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde M.Ç.'nin hayatını kaybettiği, ağır yaralı olduğu belirlenen Çakmak ise yapılan müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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